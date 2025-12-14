Casa della Comunità di Comacchio parcheggio chiuso temporaneamente

A partire da lunedì 15, il parcheggio della Casa della Comunità di Comacchio sarà temporaneamente chiuso per consentire i lavori di riqualificazione dell’area. Questa operazione mira a migliorare la funzionalità e la sicurezza dello spazio, garantendo un servizio più efficiente per i cittadini e i visitatori. La riapertura è prevista al termine delle opere di sistemazione.

Lunedì 15 iniziano i lavori di riqualificazione dell'area parcheggio della Casa della Comunità di Comacchio. La riqualificazione, che interesserà il parcheggio antistante l'ingresso principale di via Felletti