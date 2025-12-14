Carrarese-Entella 3-1 | terzo stop consecutivo chiavaresi in zona playout
La Carrarese supera l'Entella 3-1 in un match che segna il terzo ko consecutivo per i Chiavaresi. La squadra di Chiavari, con questa sconfitta, si avvicina alla zona playout, rimanendo al quintultimo posto con 15 punti, in una fase difficile del campionato.
Terza sconfitta consecutiva per l'Entella. La formazione di Chiavari esce sconfitta 3-1 dallo scontro diretto con la Carrarese e si ritrova al quintultimo posto in classifica con 15 punti.Carrarese-Entella 3-1, la cronaca Reti bianche nel primo tempo con un paio di occasioni per Dalla Vecchia. Genovatoday.it
Carrarese-Entella, Chiappella: «I gol presi mi preoccupano, c’è stata una crepa emotiva» - 1 dai toscani, ha analizzato l’incontro in conferenza stampa il mister dei biancocelesti, Andrea Chiappella, esprimendo tutto il suo disappunto ... ilovepalermocalcio.com
SERIE B - La Carrarese batte 3-1 la Virtus Entella - La Carrarese vince la sfida salvezza contro la Virtus Entella, tirandosi fuori da una zona di classifica non semplice. napolimagazine.com
