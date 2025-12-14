Carrarese-Entella 3-1 | terzo stop consecutivo chiavaresi in zona playout

La Carrarese supera l'Entella 3-1 in un match che segna il terzo ko consecutivo per i Chiavaresi. La squadra di Chiavari, con questa sconfitta, si avvicina alla zona playout, rimanendo al quintultimo posto con 15 punti, in una fase difficile del campionato.

Terza sconfitta consecutiva per l'Entella. La formazione di Chiavari esce sconfitta 3-1 dallo scontro diretto con la Carrarese e si ritrova al quintultimo posto in classifica con 15 punti.Carrarese-Entella 3-1, la cronaca Reti bianche nel primo tempo con un paio di occasioni per Dalla Vecchia. Genovatoday.it

