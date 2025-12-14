Nell'inaugurazione della nuova Curva Nord Carrara, la Carrarese torna al successo superando l'Entella 3-1. Dopo sei turni senza vittorie, gli azzurri trovano la vittoria grazie a una ripresa scintillante, caratterizzata da tre gol in 17 minuti. La partita, inizialmente bloccata, si anima nella seconda frazione di gioco, regalando ai tifosi un risultato importante.

© Sport.quotidiano.net - Carrarese-Entella 3-1: gli apuani tornano al successo nel giorno dell'inaugurazione della nuova Curva Nord

Carrara, 14 dicembre 2025 – C’è la nuova curva a trascinare la Carrarese e la squadra non tradisce. Gli azzurri ritrovano quella vittoria che mancava da 6 giornate al termine di una gara rimasta bloccata nel primo tempo, con zero tiri in porta da ambo le parti, ma “stappatasi” nella ripresa con 3 gol nel giro di 17’ minuti. Calabro lancia dal primo minuto Rubino mezzala, piazzando in cabina DIregia Hasa che però si infortuna dopo pochi minuti, sostituito da Zuelli. L’avvio è incoraggiante con al 4’ il colpo di testa di Rubino, imbeccato da Cicconi, che lambisce il palo. E’ l’Entella, però, a uscire alla distanza e insidiare Bleve con un paio di cross di Fumagalli (26’) e Bariti (30’). Sport.quotidiano.net

