Carrarese-Entella 3-1 | gli apuani tornano al successo nel giorno dell' inaugurazione della nuova Curva Nord

Nell'inaugurazione della nuova Curva Nord Carrara, la Carrarese torna al successo superando l'Entella 3-1. Dopo sei turni senza vittorie, gli azzurri trovano la vittoria grazie a una ripresa scintillante, caratterizzata da tre gol in 17 minuti. La partita, inizialmente bloccata, si anima nella seconda frazione di gioco, regalando ai tifosi un risultato importante.
Carrara, 14 dicembre 2025 – C’è la nuova curva a trascinare la Carrarese e la squadra non tradisce. Gli azzurri ritrovano quella vittoria che mancava da 6 giornate al termine di una gara rimasta bloccata nel primo tempo, con zero tiri in porta da ambo le parti, ma “stappatasi” nella ripresa con 3 gol nel giro di 17’ minuti. Calabro lancia dal primo minuto Rubino mezzala, piazzando in cabina DIregia Hasa che però si infortuna dopo pochi minuti, sostituito da Zuelli. L’avvio è incoraggiante con al 4’ il colpo di testa di Rubino, imbeccato da Cicconi, che lambisce il palo. E’ l’Entella, però, a uscire alla distanza e insidiare Bleve con un paio di cross di Fumagalli (26’) e Bariti (30’). Sport.quotidiano.net
