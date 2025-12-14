Caronno Ester ballerà alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi
Ester Di Tella, giovane ballerina di Caronno, parteciperà come protagonista alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. L'evento si svolgerà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano, segnando un'importante occasione per la sua carriera e portando valore alla sua comunità.
La caronnese Ester Di Tella è stata selezionata come ballerina della cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano – Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio allo Stadio San Siro di Milano. Una splendida notizia per Ester, attualmente anche insegnante Anmb di country line dance. “Ester ha partecipato alla selezione di inizio giugno in . Ilnotiziario.net
