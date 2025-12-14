Carmiano si veste di Natale per festività ricche di magia e tradizione

A dicembre, Carmiano e Magliano si trasformano in un incantevole villaggio natalizio, celebrando le festività con eventi ricchi di tradizione e magia. L'amministrazione comunale ha ideato un programma che unisce solidarietà, spettacolo e atmosfere festive, rendendo questo periodo speciale per tutta la comunità.

Il mese di dicembre trasforma Carmiano e la sua frazione Magliano in un autentico villaggio natalizio, dove l'amministrazione comunale ha saputo tessere un programma che intreccia tradizione, solidarietà e spettacolo. L'assessorato alla Cultura e Spettacolo, in collaborazione con la.