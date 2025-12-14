Cardiff-Chelsea EFL Cup 16-12-2025 ore 21 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici I Bluebirds possono segnare almeno un gol
Approfondimento sulla sfida tra Cardiff e Chelsea valida per i quarti di finale di EFL Cup, in programma il 16 dicembre 2025 alle ore 21:00. Analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici per questa importante gara, con particolare attenzione alla possibilità che i Bluebirds segnino almeno un gol nonostante i numerosi cambi previsti da Maresca.
Anche se siamo ai quarti di finale di EFL Cup, dunque a un passo dalle semifinali, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca dovrebbe comunque fare molti cambi alla sua squadra titolare che nel weekend dovrà giocare sul difficile campo di Newcastle con la lotta per un piazzamento Champions che si è fatta davvero serrata, come dimostra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com
Cardiff 1-2 Chelsea Match Highlights
Pronostico Cardiff vs Chelsea – EFL Cup | 16 Dicembre 2025 - Pronostico Cardiff vs Chelsea con analisi, statistiche reali e consigli di scommessa per la EFL Cup del 16 dicembre 2025. europacalcio.it
Efl Cup, quarti di finale: il pronostico di Cardiff-Chelsea - Si parte stasera con la prima delle sfide che, in gara unica, promuoveranno le semifinaliste di questa competizione. corrieredellosport.it
Sono state le 48 ore peggiori da quando sono qui". Così Enzo Maresca aveva commentato il momento difficile vissuto dopo la pesante sconfitta del Chelsea contro l’Atalanta in Champions League. La partita, ormai passata da diversi giorni, ha lasciato però de - facebook.com facebook
La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.