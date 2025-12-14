Analisi e pronostici sulla sfida tra Cardiff e Chelsea, valida per i quarti di finale di EFL Cup. Nonostante l'importanza dell'incontro, l'allenatore dei Blues, Enzo Maresca, potrebbe optare per molte rotazioni in vista della prossima difficile trasferta contro il Newcastle, mentre i Bluebirds puntano a segnare almeno un gol.

Cardiff-Chelsea (EFL Cup, 16-12-2025 ore 21:00): formazioni, quote, pronostici. I Bluebirds possono segnare almeno un gol

Anche se siamo ai quarti di finale di EFL Cup, dunque a un passo dalle semifinali, l’allenatore del Chelsea Enzo Maresca dovrebbe comunque fare molti cambi alla sua squadra titolare che nel weekend dovrà giocare sul difficile campo di Newcastle con la lotta per un piazzamento Champions che si è fatta davvero serrata, come dimostra . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. Infobetting.com

EFL Cup, Chelsea con vista sulla semifinale: su Bgame Blues di Maresca nettamente favoriti a 1.27 contro il Cardiff City