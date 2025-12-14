Carboni Inter al Genoa è un flop e i nerazzurri non sono contenti | occhio allo scenario per gennaio! C’è un tecnico della Serie A che lo stima particolarmente

Le prestazioni di Giuseppe Carboni all'Inter Genoa non stanno convincendo, generando malumore tra i dirigenti nerazzurri. La situazione potrebbe influenzare le strategie di mercato per gennaio, aprendo a possibili cambiamenti nella rosa o nello staff tecnico. Ecco cosa potrebbe succedere nel prossimo mercato invernale e quali scenari si prospettano per il futuro del giocatore.

di Giuseppe Colicchia Carboni Inter, al Genoa è un flop e i nerazzurri non sono contenti: occhio allo scenario per gennaio! Cosa può succedere. La sfida di Marassi tra il Genoa e l’ Inter rappresenta un incrocio dal sapore agrodolce per Valentin Carboni. Il talento argentino, classe 2005, affronterà domani la squadra che ne detiene il cartellino, ma lo farà probabilmente dalla panchina, simbolo di un’esperienza in Liguria che finora ha disatteso le grandi aspettative estive. Secondo l’analisi de La Gazzetta dello Sport, il confronto a distanza con l’ex compagno di Primavera Pio Esposito è impietoso: se il giovane bomber italiano è diventato una certezza per Cristian Chivu in prima squadra, Carboni sta vivendo un momento di involuzione tecnica e tattica. Internews24.com

