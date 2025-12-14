Carabinieri di Cerreto Sannita controlli Straordinari | intensificata l’attività preventiva

Nella settimana appena conclusa, i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita (BN), affiancati da una Squadra di Intervento Operativo giunta in rinforzo dal 11° Reggimento Carabinieri "Puglia", così come disposto e sotto l'impulso del Comando Provinciale dei Carabinieri di Benevento, hanno eseguito una significativa e capillare intensificazione dei servizi di controllo del territorio in tutta l'area di competenza. Il dispositivo, voluto fortemente dal Comandante Provinciale dei Carabinieri di Benevento Col. Marco Keten, risponde all'esigenza di elevare ulteriormente il livello di sicurezza percepita e reale, garantendo una maggiore visibile presenza dei Carabinieri sulle strade e nei centri abitati, in particole nelle fasce orarie e nelle aree ritenute più sensibili.

