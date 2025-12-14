Carabinieri Benevento pattuglia in uniforme di rappresentanza con mantella per festività natalizie

In vista delle festività natalizie, il Comando Compagnia dei Carabinieri di Benevento ha organizzato un servizio speciale di pattugliamento istituzionale. Una pattuglia in uniforme di rappresentanza, completa di mantella natalizia, è stata impiegata per garantire sicurezza e presenza istituzionale durante il periodo festivo.

Tempo di lettura: 2 minuti In occasione delle prossime festività natalizie, il Comando Compagnia Carabinieri di Benevento ha predisposto, nella mattinata odierna, un servizio speciale di pattugliamento istituzionale, con l'impiego di una pattuglia in uniforme di rappresentanza completa del caratteristico mantello. Questa iniziativa, ispirata alla memoria storica dell'Arma e alla tradizione delle uniformi cerimoniali, è finalizzata a coniugare presenza visibile sul territorio, vicinanza alla cittadinanza e rafforzamento dei servizi di sicurezza nel periodo delle feste. La presenza dei Carabinieri in uniforme di rappresentanza con mantella sottolinea non solo la solennità del periodo natalizio, ma richiama anche l'identità storica e il prestigio dell'Arma — elementi simbolici che favoriscono un clima di fiducia e serenità tra i cittadini e i visitatori.

