Carabinieri aperto il concorso per 65 allievi ufficiali | domande fino al 9 gennaio

È aperto il bando di concorso per 65 allievi ufficiali dei Carabinieri, riservato a coloro che desiderano entrare in servizio permanente nell’Arma. Le procedure di selezione sono già in corso, con scadenza delle domande prevista per il 9 gennaio. Questa opportunità rappresenta un'importante possibilità di carriera nel corpo di polizia.

Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 allievi ufficiali dell’Arma dei carabinieri in servizio permanente. Gli aspiranti potranno presentare la domanda online fino al 9 gennaio attraverso il sito www.carabinieri.it nell’area concorsi, seguendo l’apposito iter e. Riminitoday.it

Arma dei Carabinieri: aperto il concorso per 65 Allievi ufficiali - Sono iniziate le procedure per la selezione e l’arruolamento di 65 Allievi Ufficiali dell’Arma dei Carabinieri in servizio permanente ... altarimini.it