Car sharing Enjoy come cambia a Bologna da gennaio
A partire dal 21 gennaio, Enjoy, il servizio di car sharing targato Eni, introdurrà importanti cambiamenti a Bologna. Dopo aver modificato il servizio a Milano, Torino e Firenze, le novità si estenderanno anche alla città emiliana, rivoluzionando il modo di muoversi e condividere l’auto in città.
Cambia il “concetto” del car sharing in città. Enjoy, il servizio targato Eni, modificherà il servizio a partire da Milano, Torino e Firenze, per arrivare a Bologna e Roma il prossimo 21 gennaio. Il passaggio al nuovo modello, assicura l'azienda, sarà comunque accompagnato da un potenziamento. Bolognatoday.it
Bologna, il car sharing Enjoy cambia: «Stop al free floating, le auto si potranno noleggiare e restituire solo in punti prestabiliti e si pagherà la Ztl» - Anche a Bologna, come in altre città, cambia il servizio car sharing Eni: sotto le Due Torri le nuove regole partiranno dal 21 gennaio ... corrieredibologna.corriere.it
Car sharing Enjoy a Bologna: dal noleggio alla ztl, cosa cambia. Addio sosta gratis - Nuove modalità per usufruire dal servizio di car sharing di Enilive, arriva il sistema degli "Enjoy point": i clienti non potranno più avviare e terminare il noleggio in un qualsiasi punto dell’area d ... msn.com
Enjoy, cambia il car sharing: addio al noleggio diffuso, Ztl e sosta non saranno più gratis x.com
ENJOY NON CONVIENE PIÙ?