Capuano avverte | Molti tifosi addossano a Elkann le responsabilità di questa fase storica della Juve e hanno ragione ma devono considerare questo

Capuano mette in guardia i tifosi della Juventus, riconoscendo le ragioni del malcontento ma evidenziando i rischi di un'eventuale uscita di Exor senza alternative concrete. L’opinione si concentra sulle responsabilità di Elkann nella difficile fase attuale del club, invitando a una riflessione più approfondita sulla situazione societaria.

Capuano riconosce le ragioni del popolo bianconero sui numeri ma mette in guardia dai rischi di un addio di Exor senza vere alternative. Il dibattito sul futuro societario della Juventus è più vivo che mai, alimentato da una parte della tifoseria che identifica in John Elkann il principale responsabile dell’attuale ridimensionamento, o quantomeno del “basso profilo” mantenuto dal club. È un sentimento che ciclicamente ritorna, simile a quanto vissuto nel periodo post-Calciopoli e pre-Andrea Agnelli, in cui la gestione finanziaria sembrava prevalere sulle ambizioni sportive. Il malcontento non è ingiustificato: i sostenitori bianconeri, abituati a dominare in Italia e a competere ad armi pari in Europa, faticano a digerire una fase storica fatta di sostenibilità, tagli e mercati creativi piuttosto che di colpi faraonici. Juventusnews24.com

BUONASERATA A TUTTI CON IL NUOVO ALBERO E L'OPERA DI LUCI D'ARTISTA "MARE D'INVERNO" foto Antonio Capuano" - facebook.com facebook