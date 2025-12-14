Capri lontana dalla cartolina | su Gambero Rosso la serie dei sapori veri
La nuova serie “L’Altra Capri – Sapori Autentici”, realizzata da Gambero Rosso in collaborazione con il Comune di Capri, propone un’immagine autentica dell’isola, lontana dai consueti stereotipi turistici. Attraverso incontri con produttori locali e racconti di tradizioni gastronomiche genuine, il progetto mette in luce i sapori autentici di Capri, offrendo uno sguardo più profondo e sincero sulla sua cultura culinaria.
Dal 25 gennaio su Gambero Rosso TV il racconto dell'isola lontana dagli stereotipi. Tra ville imperiali, botteghe storiche e ricette segrete - facebook.com facebook