Capitale italiana della cultura 2028 al via la selezione tra 23 città candidate | la giuria valuta i progetti presso il Dipartimento per le attività culturali
È iniziata la fase concreta per la selezione della Capitale italiana della cultura 2028, con 23 città candidate che presentano i loro progetti. La giuria sta valutando le proposte presso il Dipartimento per le attività culturali, dando il via a un percorso che identificherà la città che rappresenterà l'eccellenza culturale italiana nel prossimo anno.
La procedura per l'assegnazione del titolo di Capitale italiana della cultura 2028 è entrata nella fase operativa. Una giuria composta da sette esperti indipendenti ha avviato l'esame dei dossier presentati dalle 23 città candidate presso il Dipartimento per le attività culturali. L'articolo . Orizzontescuola.it
Capitale italiana della cultura 2028, ecco quali sono le 23 le città candidate - Sono 23 le città candidate che hanno presentato il proprio dossier progettuale, ora al vaglio di una ... artslife.com
Capitale della Cultura 2028: Benevento scommette su Padre Pio e Paladino - Uscire allo scoperto, rendersi noti, farsi finalmente conoscere puntando però sul mistero, sull’ineffabilità del trascendente e sulle cose che non si vedono. ilmattino.it
Una prima assoluta per celebrare Agrigento Capitale Italiana della Cultura 2025. Il 19 dicembre, alle 18:00, il Teatro Pirandello ospita il Gran Gala per Agrigento 2025 con la prima esecuzione assoluta della Suite Empedocle di Gaetano Randazzo: una nu - facebook.com facebook
#lenotizieinpositivo di Ondawebtv La Valle Caudina punta alla Capitale Italiana della Cultura 2028 x.com
Capitale Italiana della Cultura 2028: tre pugliesi in gara