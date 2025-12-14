Capitale italiana della cultura 2028 al via la selezione tra 23 città candidate | la giuria valuta i progetti presso il Dipartimento per le attività culturali

È iniziata la fase concreta per la selezione della Capitale italiana della cultura 2028, con 23 città candidate che presentano i loro progetti. La giuria sta valutando le proposte presso il Dipartimento per le attività culturali, dando il via a un percorso che identificherà la città che rappresenterà l'eccellenza culturale italiana nel prossimo anno.

