capezzano carrarese giovani accendono al corsa al titolo

Nella giornata numero 13 del campionato di Prima Categoria, il campo “Maggi-Matteucci” ospita il big match tra Capezzano e Carrarese Giovani. L'incontro, in programma alle 14:30, rappresenta una sfida decisiva tra le due squadre più vicine in classifica, con l'obiettivo di consolidare le proprie posizioni in vetta e avvicinarsi alla conquista del titolo.

Campo principale della giornata numero 13 è senza dubbio il “Maggi-Matteucci“, dove dalle 14,30 di oggi si gioca il big match che oppone le due seconde forze del campionato di Prima Categoria Capezzano-Carrarese Giovani. Insomma, quella che ci apprestiamo a vivere si annuncia una grande domenica. Sia come sia, lo scontro sui piani nobili tra le due indiziate al successo finale, si presenta da solo come una sfida di assoluto interesse tecnico-tattico per entrambe e di rilevante importanza per le reazioni a catena che il suo esito susciterà al vertice della classifica in questo momento capitanata dal duo Atletico Lucca-Porcari che portano in dote un punto in più (23) del duo che insegue. Sport.quotidiano.net

