Capello su Chivu e De Rossi il maestro racconta | Intelligenti pronti e con personalità

Inter News 24 Capello su Chivu e De Rossi, l’ex allenatore analizza il passato da calciatori e il presente da tecnici di Cristian Chivu e Daniele De Rossi. Una lunga intervista, ricca di ricordi e valutazioni tecniche. Fabio Capello, ex allenatore di Roma, Milan, Juventus e Real Madrid, ha parlato di Cristian Chivu e Daniele De Rossi ripercorrendo la loro esperienza in giallorosso e soffermandosi sul presente da allenatori. Un racconto lucido, da maestro a ex allievi, pubblicato da Gazzetta dello Sport. Capello parte da Chivu, oggi allenatore dell’ Inter, ricordandone l’acquisto ai tempi della Roma: «L’avevamo preso per rendere la squadra ancora più forte a livello difensivo, ma soprattutto perché era ordinato e sapeva distribuire bene la palla. Internews24.com

