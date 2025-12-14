Caos per l' acquisto dei biglietti del Sicilia Express | slitta a martedì 16 l' apertura delle vendite

L'apertura delle vendite dei biglietti per il Sicilia Express è stata posticipata al 16 dicembre, causando disagi tra i potenziali viaggiatori. Il treno, che collega il Nord Italia alla Sicilia durante le festività natalizie, prevede due corse di andata da Torino il 20 e il 27 dicembre. La modifica ha generato confusione tra gli utenti interessati.

© Palermotoday.it - Caos per l'acquisto dei biglietti del Sicilia Express: slitta a martedì 16 l'apertura delle vendite E' slittata da ieri (sabato 13 dicembre) a martedì 16 dicembre l'apertura delle vendite dei biglietti per il servizio Sicilia Express, il treno che consente di raggiungere l'Isola dal Nord durante le festività natalizie e che quest'anno prevede due corse di andata da Torino, il 20 e il 27. Palermotoday.it Il Sicilia Express raddoppia e finalmente c'è una data per prenotare. L'operazione costerà 420mila euro alla Regione - «Abbiamo preferito temporeggiare per dare una doppia scelta, credo ne sia valsa la pena». lasicilia.it

Sicilia Express, click day rinviato. Biglietti in vendita dal 16 dicembre - Il treno, che partendo da Torino raggiungerà l’isola in due diverse destinazioni, ovvero Palermo e Siracusa, ... tempostretto.it

India, il tour di Lionel Messi finisce nel caos: tifosi devastano lo stadio di Calcutta Guarda il video al link nel primo commento - facebook.com facebook