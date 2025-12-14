Caos Fiorentina ultima in classifica | silenzio stampa e ritiro decisione drastica
Dopo la sconfitta casalinga contro l'Hellas Verona, la Fiorentina ha adottato un'impostazione di silenzio stampa e ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalla scena pubblica. Una decisione drastica che riflette la difficile situazione di classifica e il momento complicato della squadra, segnalando un nuovo capitolo nel percorso del club.
Ci sono sconfitte che pesano più di altre. Non per il risultato in sé, ma per quello che rivelano. Fiorentina-Hellas Verona, finita 1-2 al Franchi, appartiene a questa categoria. Una partita che non si è limitata ad allungare una classifica già drammatica, ma che ha fatto emergere tutta la fragilità di una squadra ormai in piena emergenza sportiva e psicologica. Alla fine dei novanta minuti, mentre una parte dello stadio si svuotava in silenzio e l’altra esplodeva nella contestazione, la società viola ha preso una decisione netta. Silenzio stampa immediato. Ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. Urbanpost.it
