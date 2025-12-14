Caos Fiorentina ultima in classifica | silenzio stampa e ritiro decisione drastica

Dopo la sconfitta casalinga contro l'Hellas Verona, la Fiorentina ha adottato un'impostazione di silenzio stampa e ha deciso di ritirarsi temporaneamente dalla scena pubblica. Una decisione drastica che riflette la difficile situazione di classifica e il momento complicato della squadra, segnalando un nuovo capitolo nel percorso del club.

© Urbanpost.it - Caos Fiorentina, ultima in classifica: silenzio stampa e ritiro, decisione drastica Ci sono sconfitte che pesano più di altre. Non per il risultato in sé, ma per quello che rivelano. Fiorentina-Hellas Verona, finita 1-2 al Franchi, appartiene a questa categoria. Una partita che non si è limitata ad allungare una classifica già drammatica, ma che ha fatto emergere tutta la fragilità di una squadra ormai in piena emergenza sportiva e psicologica. Alla fine dei novanta minuti, mentre una parte dello stadio si svuotava in silenzio e l’altra esplodeva nella contestazione, la società viola ha preso una decisione netta. Silenzio stampa immediato. Ritiro al Viola Park fino a data da destinarsi. Urbanpost.it Caos Fiorentina, ultima in classifica: silenzio stampa e ritiro, decisione drastica - Non per il risultato in sé, ma per quello che rivelano. urbanpost.it

