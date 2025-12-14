Caos Fiorentina squadra ultima in classifica | la decisione è appena arrivata

In un clima di tensione e delusione, la Fiorentina si trova in fondo alla classifica, vivendo una serata difficile al Franchi. La squadra appare smarrita, mentre i tifosi e lo staff affrontano un momento di grande crisi, segnato da una situazione di caos e incertezza.

Una serata che nessuno avrebbe voluto vivere, eppure al Franchi il clima si è fatto subito pesantissimo: volti tesi, silenzi carichi di rabbia e una squadra che sembra aver perso non solo la partita, ma anche la direzione. Il pubblico viola, incredulo, ha assistito a una vera e propria caduta libera. E mentre in campo il cronometro scorreva inesorabile, fuori dallo stadio già si rincorrevano voci e paure. La Fiorentina, dopo l’ennesimo ko, si è chiusa in un silenzio che parla più di mille parole. Il gelo sulla città e l’ira della Curva. Dopo il triplice fischio, la Curva Fiesole si è svuotata in pochi istanti, lasciando solo un’eco di contestazione. Caffeinamagazine.it

