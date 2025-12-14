Caos ad Atreju Renzi litiga con tutti | portato via di peso da Crosetto Cos’è successo VIDEO

Durante l'evento Atreju, promosso da Fratelli d’Italia, si è verificato un acceso scontro tra Matteo Renzi e altri partecipanti, culminato con il suo allontanamento da parte di Crosetto. Il confronto sull’autonomia regionale è degenerato in un momento di grande tensione politica, evidenziando le divisioni e le controversie emerse durante la manifestazione.

Il confronto dedicato all’ autonomia regionale alla kermesse Atreju, manifestazione politica promossa da Fratelli d’Italia, si è trasformato in un momento di forte tensione politica e comunicativa. Sul palco, accanto a esponenti di primo piano della maggioranza, il leader di Italia Viva Matteo Renzi ha dato vita a un acceso botta e risposta con il vicepresidente della Camera Fabio Rampelli, con il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie Roberto Calderoli e con la ministra per le Riforme istituzionali Maria Elisabetta Casellati. Il panel, pensato come occasione di confronto sulle principali riforme costituzionali in corso – in particolare autonomia differenziata e premierato – si è progressivamente irrigidito fino a sfociare in una sequenza serrata di repliche e controrepliche. Tvzap.it

