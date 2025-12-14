Caos accorpamenti Le parole di Buonriposi | I numeri non bastano La qualità va salvata

L'implementazione degli accorpamenti scolastici sta generando un acceso dibattito tra amministratori e operatori del settore. Donatella Buonriposi, ex provveditore e figura di rilievo nel panorama educativo, propone una riflessione sulla necessità di preservare la qualità dell’istruzione, oltre ai numeri, offrendo una possibile soluzione alla problematicità attuale.

La proposta di una via d’uscita dalla problematica degli accorpamenti scolastici arriva da Donatella Buonriposi, ex provveditore, ex presidente del Polo Fermi Giorgi e anche ex assessore. Secondo Buonriposi, “ogni anno si è assistito, nella scuola, alla stagione degli accorpamenti”, un processo che ha visto prevalere scuole più numerose, penalizzando le piccole scuole, in particolare quelle di montagna. L’ex provveditore sottolinea che, “oggi è ancora così, benché siano passati oltre 40 anni”, aggiungendo che, quando ricopriva il ruolo di assessore, definì il piano dei 7 istituti comprensivi che ha retto fino ad oggi. Lanazione.it Caos accorpamenti. Le parole di Buonriposi: "I numeri non bastano. La qualità va salvata" - La proposta di una via d’uscita arriva dall’ex provveditore e dirigente "Dopo quarant’anni non è cambiato niente: il Governo rifletta". msn.com

