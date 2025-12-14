can yaman torna su canale 5 da protagonista con una nuova serie nonostante il pasticcio de il turco

Can Yaman torna su Canale 5 come protagonista con una nuova serie, nonostante il precedente controverso de Il Turco. Attraverso i suoi canali social, Mediaset ha annunciato la distribuzione della nuova produzione in Italia, suscitando entusiasmo tra i fan. Tuttavia, alcuni temono che questa ripresa possa essere influenzata dagli eventi passati legati a Il Turco.

Attraverso uno dei suoi account social ufficiali, Mediaset ha fatto sapere che distribuirà in Italia anche la nuova serie di Can Yaman, ma ora i fan del nuovo Sandokan temono l'effetto "Il Turco" Se escludiamo le dizi presenti nel catalogo in streaming, l'ultima volta che Can Yaman è stato visto dalle parti di Canale 5 risale a Il Turco, nei primi mesi del 2025. Nel 2026, però, l'attore tornerà sull'ammiraglia Mediaset con Il Labirinto delle farfalle, la serie che sta girando in Spagna proprio in queste settimane. Can Yaman presto su Mediaset con la serie spagnola Pier Silvio Berlusconi, nel suo recentissimo incontro con la stampa, ha raccontato che Sandokan era stata proposta anche a lui, non nascondendo un certo rammarico per non aver colto un'occasione tanto ghiotta dal punto di vista degli . Movieplayer.it

