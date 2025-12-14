Can Yaman torna su Canale 5 con Il Labirinto delle Farfalle
Che il più grande successo di Can Yaman sia made in Rai, dopo tutti gli anni che l’attore turco ha passato sugli schermi della concorrenza, ha un po’ il sapore della beffa. Ma a Mediaset non hanno alcune intenzione di mollare la presa e, infatti, mentre Sandokan si avvia alla conclusione, arriva l’annuncio: la prossima fatica dell’attore turco, Il Labirinto delle Farfalle, andrà in onda su Canale 5. Si tratta della serie che Yaman sta girando in Spagna in questo periodo, quella per cui ha dovuto registrare in anticipo l’intervista a Domenica In in cui presentava al pubblico italiano la sua personale versione della tigre della Malesia. Davidemaggio.it
A cinquant'anni dallo storico sceneggiato Rai (di Sergio Sollima e con Kabir Bedi), torna sul piccolo schermo "Sandokan", l'eroe nato dalla penna di Emilio Salgari, interpretato dall'attore turco Can Yaman nella nuova, attesa serie di Rai1.
