© Ilgiornale.it - Can Yaman torna su Canale 5 con Il Labirinto delle Farfalle: tutte le anticipazioni

Dopo aver conquistato il pubblico della Rai con la serie Sandokan, Can Yaman è pronto a fare il suo ritorno in prima serata su Canale 5. Mentre la serie che vede protagonista il pirata della Malesia si avvia verso la conclusione, Mediaset annuncia l’arrivo di una nuova serie che avrà come protagonista l’attore turco, Il Labirinto delle Farfalle. Un ritorno strategico per Can Yaman. Il successo televisivo di Can Yaman è stato segnato principalmente dalle sue esperienze sulla Rai, ma Mediaset non intende rinunciare a uno degli attori più amati dal pubblico italiano. Con questa nuova produzione internazionale, il network punta a rafforzare la propria offerta di prime time con un thriller ad alto tasso di suspense e romanticismo. Ilgiornale.it

Can Yaman torna su Canale 5: in arrivo la nuova serie thriller Il Labirinto delle Farfalle - Dopo il successo ottenuto sulla Rai, Can Yaman è pronto a tornare in prima serata anche su Canale 5. corrieredellumbria.it