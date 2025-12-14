Campobasso lite per l' interrogazione | gruppo di minori aggredisce coetaneo | La madre | Ha perso l' udito e ora ha paura di uscire di casa

Un episodio di violenza a Campobasso ha coinvolto un gruppo di minori che ha aggredito un coetaneo durante un interrogatorio. La vittima, un 14enne, è rimasta ferita e ha perso l'udito, spingendo la madre a sottolineare il timore di uscire di casa. Il fatto è stato documentato in un video diffuso sui social, scatenando le indagini delle autorità.

Calci e pugni hanno fatto finire la vittima 14enne all'ospedale. Tutto ripreso con un video poi diffuso sui social che ha fatto scattare le indagini. Tgcom24.mediaset.it Sconcerto a Campobasso, pestaggio tra minorenni dopo una lite a scuola per l'interrogazione - Un litigio nato tra i banchi di scuola, probabilmente per equivoci durante un’interrogazione, si è trasformato in una vera e propria spedizione punitiva. msn.com

Litigio a scuola durante un’interrogazione diventa aggressione in strada, traumi alla testa e lesione al timpano - Un ragazzo minorenne è stato vittima di un’aggressione particolarmente violenta avvenuta in un paese in provincia di Campobasso. orizzontescuola.it

Campobasso, sfida-verità con il Perugia ******** Dopo il ko contro il Bra e una serie di risultati deludenti in casa, i rossoblù affrontano un Perugia ferito ma deciso a rialzarsi. Una sfida che vale doppio: punti pesanti per la classifica rispettivamente in ottica play - facebook.com facebook

© Tgcom24.mediaset.it - Campobasso, lite per l'interrogazione: gruppo di minori aggredisce coetaneo | La madre: "Ha perso l'udito e ora ha paura di uscire di casa"

“Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||

Video “Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano || Video “Dobbiamo rubare… è il nostro lavoro” Borseggiatrice a Milano ||