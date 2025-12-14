Un episodio di violenza si è verificato a Santa Croce di Magliano, nel Campobassano, coinvolgendo un ragazzo di 14 anni. Tre coetanei lo hanno aggredito in centro, mentre due minorenni filmavano l’accaduto. Le immagini dell’aggressione sono state diffuse, suscitando preoccupazione e discussioni sulla sicurezza tra i giovani.

© Lapresse.it - Campobasso, 14enne pestato da coetanei: le immagini

Un ragazzo di 14 anni è stato pestato una settimana fa in pieno centro a Santa Croce di Magliano (Campobasso) da tre ragazzini di 14, 14 e 13 anni, mentre due ragazze minorenni filmavano l’aggressione con gli smartphone. A raccontarlo a LaPresse è Angela, la madre della vittima, che ha denunciato l’accaduto ai carabinieri. “Era in chiesa per il corso di preparazione alla cresima – riferisce – quando un ragazzo lo ha chiamato fuori con una scusa. Appena uscito è stato aggredito e pestato a sangue”. Il giovane è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale San Timoteo di Termoli, dove è stato sottoposto a diversi accertamenti dopo i colpi ricevuti anche al volto. Lapresse.it

