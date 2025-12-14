Campi Bisenzio cadavere in un baule | fratelli della vittima portati in struttura sanitaria la madre grave in ospedale

A Campi Bisenzio, si è scoperto il corpo di Lorenzo Paolieri, 32 anni, nascosto in una cassapanca nell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore. I fratelli della vittima sono stati trasportati in ospedale, mentre la madre si trova in condizioni gravi. La vicenda ha scosso la comunità locale e sta facendo emergere dettagli inquietanti sulla drammatica vicenda.

Il corpo di Lorenzo Paolieri, 32 anni, era nascosto da mesi in una cassapanca dentro una stanza dell'abitazione di famiglia a Sant'Angelo a Lecore, frazione di Campi Bisenzio (Firenze). L'articolo proviene da Firenze Post. Firenzepost.it Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa l'anziana madre (in stato di denutrizione) e i due fratelli - Il cadavere di un uomo è stato ritrovato in un baule nella casa dove viveva con l'anziana madre e i fratelli a Sant'Angelo a Lecore, in provincia di Firenze. msn.com

Orrore a Campi Bisenzio, cadavere di un 32enne trovato in un baule: in casa la madre denutrita e i fratelli - Macabra scoperta a Campi Bisenzio: cadavere mummificato di un 32enne trovato in un baule. tag24.it

Nel villino di Campi Bisenzio abitavano i fratelli della vittima e la madre 70enne, molto denutrita e malata - facebook.com facebook

Campi Bisenzio, cadavere trovato in una cassapanca in casa: morto da tempo x.com

© Firenzepost.it - Campi Bisenzio, cadavere in un baule: fratelli della vittima portati in struttura sanitaria, la madre grave in ospedale

Trovato morto in un baule , il 32enne era deceduto da giorni. La madre ricoverata in ospedale

Video Trovato morto in un baule , il 32enne era deceduto da giorni. La madre ricoverata in ospedale Video Trovato morto in un baule , il 32enne era deceduto da giorni. La madre ricoverata in ospedale