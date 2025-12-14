campeggi e villaggi oltre un milione di turisti

Comacchio vanta un settore turistico dinamico, grazie a nove campeggi e villaggi che attirano oltre un milione e mezzo di presenze annuali. Questi stabilimenti rappresentano il 60% delle presenze totali nel comune lagunare, con una significativa quota di turisti stranieri, contribuendo in modo sostanziale allo sviluppo economico locale.

"I campeggi e villaggi turistici di Comacchio sono nove imprese all’avanguardia che realizzano un milione mezzo di presenze turistiche, pari al 60% delle presenze complessive nel comune lagunare delle quali la metà straniere. Negli ultimi 5 anni hanno investito 30 milioni e nei prossimi 5 anni ne investiranno 120 di milioni. E’ in corso la costruzione di un nuovo campeggio e l’ampliamento di un campeggio esistente. Le persone occupate sono oltre mille ed almeno 15 milioni l’indotto economico nelle imprese esterne alle strutture". Lo ha detto nel suo intervento, il presidente di Faita Federcamping Emilia-Romagna Gianfranco Vitali che ha sottolineato come i numeri confermino il ruolo strutturale del turismo open air nel sistema regionale, ma ha anche ribadito la necessità di non fermarsi ai risultati quantitativi. Ilrestodelcarlino.it

