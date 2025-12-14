Karl Bushby, ex paracadutista britannico, ha trascorso 27 anni attraversando il mondo a piedi. La sua impresa, un viaggio epico e senza precedenti, unisce un senso di avventura arcaico a una determinazione moderna. Ora, dopo un percorso così lungo, si prepara a concludere il suo straordinario cammino, simbolo di resistenza e passione per l'esplorazione.

C’è qualcosa di profondamente arcaico e insieme modernissimo nell’ impresa di Karl Bushby. Prendete un ex paracadutista britannico, oggi 56enne, e riavvolgete il nastro del tempo di 27 lunghissimi anni. Era il 1998, infatti, quando il nostro, dopo una scommessa con un gruppo di amici, prendeva una decisione un tantino estrema: compiere il giro del mondo a piedi, senza mai salire su un aereo o su una nave, senza mai interrompere la continuità del suo cammino. Ventisette anni dopo, con oltre 50mila chilometri percorsi, deserti e giungle attraversati, ghiacci e mari sfidati, la sua “Goliath Expedition” - questo il nome che ha selezionato - è ormai prossima alla conclusione: gli restano circa 1500 chilometri prima di rientrare a Hull, la città inglese che si era dato come meta finale milioni di giorni fa. Ilgiornale.it

Cammina 27 anni per fare il giro del mondo: ora sta per arrivare - L'assurda storia del britannico Karl Bushby: nel 1998 fa una scommessa con gli amici e parte a piedi dal Cile. ilgiornale.it