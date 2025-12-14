camion in fumo in galleria solo una prova

In vista delle Olimpiadi invernali Milano–Cortina, il sistema di emergenza lombardo si sottopone a due intensi stress test in una settimana, simulando situazioni critiche come incidenti in galleria. Queste prove mirano a migliorare le competenze, rafforzare le relazioni operative e aumentare la preparazione collettiva, garantendo una risposta efficace in contesti ad alta complessità e affollamento.

Doppio stress test nel giro di una settimana per affinare competenze, rafforzare relazioni operative e aumentare la preparazione individuale e collettiva in vista delle Olimpiadi invernali Milano–Cortina, evento che richiederà al sistema lombardo di emergenza–urgenza una risposta impeccabile anche in contesti complessi e ad alta affluenza. Dopo la simulazione di paralisi totale del traffico sul Foscagno a causa di una maxinevicata, lo scorso 3 dicembre, mercoledì lo scenario è stato quello di una galleria – la Tola-Cepina - che si riempie di fumo. Un camion alimentato a Gnl in fiamme, con una cella frigorifera che amplifica la criticità. Ilgiorno.it

