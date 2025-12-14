Camerino al tappeto Fa festa l’Azzurra Mariner

L'Azzurra Mariner ottiene una vittoria convincente sul Camerino, con un risultato di 2-0. La squadra dimostra carattere e determinazione, portando a casa i tre punti grazie alle reti di Petrelli e Corazzi. Un successo importante che rafforza la posizione in classifica e mantiene alta la motivazione per le prossime sfide.

Camerino 0 Azzurra Mariner 2: Petrelli (1’ st Frinconi), Corazzi, Di Luca, Ferretti, Scotini, Marchionni (29’ st Staffolani A.), Recchioni (1’ st Bartoloni), Martellucci (10’ st Maccioni), Iori, Cicci, Barilaro (10’ st Jachetta). All. Giacometti. AZZURRA MARINER: Perozzi, Di Filippo, De Vito, Nicolisi, Cameli (15’ st Napolano), Fabi Cannella, Verdesi, Rossi, Cofini (29’ st Bonifazi), De Panicis (20’ st Rodia), Schiavi. All. Morelli. Arbitro: Campoli di Ancona. Reti: 12’ Cameli, 5’ st Cofini. Note - Ammoniti: Staffolani A. 41’ st (Camerino). Una sconfitta che pesa per il Camerino, che poco ha potuto contro una squadra così solida come quella di mister Morelli, seppure complici l’arbitraggio e qualche occasione buona sul finale. Sport.quotidiano.net

