Cambiaso a Dazn | Umore alto 4 vittorie nelle ultime 5 Ecco cosa dobbiamo fare per sfatare il tabù Bologna

Andrea Cambiaso, giocatore della Juventus, ha parlato a Dazn prima del match del Dall’Ara contro il Bologna. Queste le parole del calciatore. Andrea Cambiaso, giocatore della Juventus, ha presentato Bologna Juve. VITTORIA COL PAFOS – « Abbiamo fatto 4 vittorie nelle ultime 5. La sconfitta di Napoli è stata brutta ma l’umore è alto. Dobbiamo essere forti nei duelli perché loro sono forti in quello. Sono convinto che faremo una buonissima partita ». BOLOGNA – « Negli ultimi anni si sono confermati una grandissima società e una grandissima squadra, soprattutto in casa porta grandissimi risultati. Juventusnews24.com

