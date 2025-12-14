Calorosi applausi standing ovation e diversi bravo! al maestro Riccardo Chailly che è tornato al Teatro alla Scala dopo il malore e il ricovero in ospedale

Al Teatro alla Scala, il ritorno di Riccardo Chailly sul podio ha suscitato emozione e riconoscimento. Dopo un breve ricovero per un malore, il maestro è stato accolto con calorosi applausi e standing ovation, dimostrando affetto e stima da parte del pubblico. La serata ha segnato un momento di gioia e solidarietà per il maestro e l'intera comunità teatrale.

Il Teatro alla Scala in festa. Un lungo e sentito applauso ha accolto al Teatro alla Scala il maestro Riccardo Chailly, tornato sul podio ieri sera, 13 dicembre, dopo il malore che lo ha colpito qualche giorno fa, costringendolo a interrompere la seconda rappresentazione di “Una Lady Macbeth del distretto di Mcesk” di Dmitrij Shostakovich, titolo scelto per la Prima del 7 dicembre scorso. Dopo aver trascorso una notte al centro cardiologico Monzino, Chailly, tramite la moglie e il teatro stesso aveva rassicurato il pubblico sulle proprie condizioni di salute, assicurando che sarebbe tornato sul podio presto. Ilfattoquotidiano.it Riccardo Chailly torna alla Scala dopo il malore, applausi al direttore d'orchestra con standing ovation - Lungo applauso da parte della Scala per il direttore d'orchestra del teatro, Riccardo Chailly, tornato sul podio dopo il ricovero in ospedale ... virgilio.it

