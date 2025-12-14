Calendario Serie A Natale senza sosta | quando tre giornate durante le Feste non erano un’eccezione

Zazoom 14 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il calcio italiano ha attraversato molte trasformazioni nel corso degli anni, anche durante le festività natalizie. Questo articolo esplora la storia delle partite di Serie A giocate durante le Feste, evidenziando come il calendario e il ritmo del campionato siano cambiati nel tempo, rendendo il Natale un momento di continuità sportiva.

Inter News 24 Calendario Serie A, Natale senza sosta:, la storia delle partite giocate durante le Feste racconta come il calcio abbia cambiato ritmo. La Serie A non è nuova a calendari intensi durante il periodo natalizio. L’ultima volta in cui il campionato propose tre giornate distribuite tra Natale ed Epifania risale alla stagione 1955-56, un’annata storica che coincise con il primo, leggendario scudetto della Fiorentina. In quel campionato si scese in campo tra il 24 e il 26 dicembre, poi tra il 31 dicembre e il 1° gennaio, e infine tra il 6 e l’8 gennaio, senza alcuna pausa. In quell’occasione si giocò addirittura il giorno di Natale, un evento oggi impensabile. Internews24.com

calendario serie natale senzaFilm Disney Natale 2025: il calendario con la programmazione TV - Il Natale porta con sé una delle tradizioni televisive più amate: i film Disney in prima serata e gli speciali per tutta la famiglia. daninseries.it

Gaumont, i nuovi progetti italiani: Natale senza Babbo (con Alessandro Gassmann e Luisa Ranieri) alla serie tv Italian Postcards - , una delle prime società di produzione cinematografiche al mondo fondata nel 1895, annuncia i prossimi progetti in Italia, in distribuzione sul ... affaritaliani.it

calendario serie a natale senza sosta quando tre giornate durante le feste non erano un8217eccezione

© Internews24.com - Calendario Serie A, Natale senza sosta: quando tre giornate durante le Feste non erano un’eccezione

Il calendario di Natale | Trailer ufficiale | Netflix Italia

Video Il calendario di Natale | Trailer ufficiale | Netflix Italia