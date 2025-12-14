Calenda silura Fico | Sarà un pessimo Presidente

Dopo la proclamazione di Roberto Fico come governatore della Campania, il panorama politico si accende di confronti e valutazioni. Tra i commenti più duri, quello di Calenda, che non risparmia critiche e previsioni negative sul futuro della nuova amministrazione, alimentando il dibattito sulla leadership e le prospettive della regione.

Il giorno successivo alla proclamazione di Roberto Fico come governatore della Campania, il dibattito politico si intensifica, con particolare attenzione alle prospettive della nuova amministrazione