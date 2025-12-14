Caldaie il governo pensa a eliminare i controlli per 20 milioni di impianti Protestano gli artigiani | Così si rischiano più incidenti e inquinamento

Il governo valuta l'eliminazione dei controlli per circa 20 milioni di caldaie, sollevando preoccupazioni tra gli artigiani. Il ministero dell’Ambiente sta lavorando a un documento che potrebbe modificare le norme attuali, suscitando timori riguardo a possibili incidenti e aumento dell’inquinamento. La questione divide le parti coinvolte, con opinioni contrastanti sulla sicurezza e l’efficacia delle nuove proposte.

C’è un documento su cui è al lavoro il ministero dell’Ambiente che preoccupa, e non poco, l’ Unione Artigiani delle province di Milano e Monza e Brianza. Si tratta del decreto destinato a riscrivere le regole sui controlli degli impianti termici, su cui il dicastero di Gilberto Pichetto Fratin è al lavoro da tempo e che potrebbe vedere la luce nei prossimi mesi, abrogando così il precedente provvedimento del 2013. Il decreto ministeriale e i controlli (a distanza) delle caldaie. Una delle novità principali, spiega il Corriere, è contenuta nell’articolo 8, comma 3, che elimina le ispezioni «in situ» per tutti gli impianti termici sotto i 70 kilowatt, ossia quasi tutte le caldaie domestiche a gas, che in Italia sono circa 20 milioni, di cui 7 milioni con più di quindici anni di età. Open.online

