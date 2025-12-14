Calciomercato Roma Massara a Londra per Zirkzee Gudmundsson l’ultima idea
Il calciomercato della Roma si svela con nuovi movimenti: Massara è a Londra per trattare Zirkzee, mentre Gudmundsson rappresenta l'ultima idea del club. In attesa delle sfide con Como, Juventus e Genoa, i giallorossi preparano le strategie per rinforzare la rosa nella finestra invernale, puntando a chiudere al meglio il 2025.
La Roma deve chiudere nel migliore dei modi il 2025, cercando di estrarre il massimo dalle prossime tre partite di campionato contro Como, Juventus e Genoa, prima di tuffarsi nella finestra invernale di calciomercato. Gennaio sarà infatti un mese importante in casa giallorossa, con la volontà di andare a rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini, per permettergli di giocarsi al meglio le proprie carte in tutte le competizioni. Non è un mistero che la Roma stia lavorando per un attaccante, in modo da migliorare il reparto offensivo, che in questi mesi non ha inciso come ci si poteva attendere. Sololaroma.it
Massara a Londra fa all-in su Zirkzee - Il diesse ora è pronto a chiudere, Gasperini attende ma il Manchester United non ha fretta. ilromanista.eu
Calciomercato Roma, la scelta in attacco è Zirkzee: pressing di Massara - Calciomercato Roma: pressing di Massara sullo United per Zirkzee. sportpaper.it
Calciomercato Roma: le alternative a Zirkzee Parallelamente alla trattativa per Joshua Zirkzee, la Roma continua a valutare diverse piste alternative per rinforzare l’attacco. In vantaggio c’è Mathys Tel, classe 2005 del Tottenham, profilo giovane e di prosp - facebook.com facebook
Calciomercato #Roma, #Gasperini pronto a liberarsi di 4 calciatori: il punto. x.com
ROMA, nuovo Colpo FATTO e Massara in Missione a Londra: i nomi per Gasperini, occhio alle SORPRESE