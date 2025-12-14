Calciomercato Roma Massara a Londra per Zirkzee Gudmundsson l’ultima idea

Il calciomercato della Roma si svela con nuovi movimenti: Massara è a Londra per trattare Zirkzee, mentre Gudmundsson rappresenta l'ultima idea del club. In attesa delle sfide con Como, Juventus e Genoa, i giallorossi preparano le strategie per rinforzare la rosa nella finestra invernale, puntando a chiudere al meglio il 2025.

La Roma deve chiudere nel migliore dei modi il 2025, cercando di estrarre il massimo dalle prossime tre partite di campionato contro Como, Juventus e Genoa, prima di tuffarsi nella finestra invernale di calciomercato. Gennaio sarà infatti un mese importante in casa giallorossa, con la volontà di andare a rinforzare la rosa a disposizione di Gasperini, per permettergli di giocarsi al meglio le proprie carte in tutte le competizioni. Non è un mistero che la Roma stia lavorando per un attaccante, in modo da migliorare il reparto offensivo, che in questi mesi non ha inciso come ci si poteva attendere. Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Calciomercato Roma, Massara a Londra per Zirkzee. Gudmundsson l’ultima idea

