Calciomercato Pisa Valentin Carboni a gennaio possibile? La situazione di quella squadra non lascia dubbi

Nel calciomercato di gennaio, si intensificano le voci su un possibile trasferimento di Valentin Carboni al Pisa. Il giovane talento argentino classe 2005 si sta facendo notare, mentre la sfida tra Genoa e Inter potrebbe avere ripercussioni sulla sua futura destinazione. Ecco le ultime indiscrezioni sulla situazione di questo promettente calciatore.

Calciomercato Pisa, Valentin Carboni nuovo colpo per la squadra nerazzurra? Ecco l’ultima indiscrezione La sfida di Marassi tra Genoa e Inter assume un significato speciale per Valentin Carboni, talento argentino classe 2005 che si prepara ad affrontare il club proprietario del suo cartellino. Un incrocio dal sapore agrodolce, perché il giovane fantasista potrebbe partire ancora . Calcionews24.com Inter delusa dal prestito di Carboni: ribaltone a gennaio - Questo pomeriggio, l’Inter ritroverà da avversario Valentin Carboni nel corso del match di Marassi contro il Genoa. passioneinter.com Valentin Carboni, ipotesi nuovo prestito: le ultime | CM.IT - Carboni potrebbe lasciare il Genoa nel prossimo calciomercato di gennaio. calciomercato.it

INTER, COLPO A SORPRESA! TOURÉ PROMOSSO A PIENI VOTI: SCAMBIO PRONTO A GENNAIO!

