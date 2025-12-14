Calciomercato Napoli per Mainoo serve pazienza | il Manchester United frena la cessione a gennaio La rivelazione dell’esperto di mercato

Il Napoli deve attendere prima di poter assicurarsi Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United. La cessione del giocatore a gennaio appare difficile, poiché il club inglese ha deciso di frenare la sua partenza. La situazione, rivelata dall'esperto di mercato, richiede pazienza da parte del club azzurro in vista di future trattative.

Il Napoli rischia di dover attendere per Kobbie Mainoo, centrocampista del Manchester United seguito da tempo dal direttore sportivo Giovanni Manna. Un affondo immediato, già a inizio gennaio, al momento non appare semplice. A fare chiarezza . Calcionews24.com

Calciomercato Napoli, sempre più Mainoo: e Lucca è in uscita - È questa la missione principale di Giovanni Manna, ormai da diverse settimane alle prese con due ... ilmattino.it