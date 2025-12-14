Calciomercato Napoli Manna pronto allo scambio | scelto il sostituto di Anguissa

Il calciomercato del Napoli si surriscalda con la possibilità di uno scambio imminente. Giovanni Manna, direttore sportivo azzurro, sta valutando attentamente le opzioni per sostituire Anguissa, puntando su un centrocampista di Serie A. La trattativa potrebbe rappresentare un’importante mossa strategica per rinforzare il reparto mediano della squadra.

Giovanni Manna ha fatto la sua scelta: il ds azzurro si inserisce per il centrocampista della Serie A. Sarà il sostituto di Anguissa. Il Napoli accelera le manovre in vista del mercato di gennaio e concentra l’attenzione sul centrocampo. Giovanni Manna sta valutando profili in grado di garantire fisicità ed equilibrio, soprattutto alla luce dell’assenza di Anguissa per infortunio. Tra le opzioni prese in considerazione c’è un nome che conosce bene la Serie A e che potrebbe cambiare maglia già in inverno. Sul tavolo, secondo le ultime indiscrezioni, non è esclusa nemmeno l’ipotesi di uno scambio che coinvolgerebbe Lorenzo Lucca. Spazionapoli.it

