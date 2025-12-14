Calciomercato Napoli lascia il Boca per la maglia azzurra | Manna incassa il sì del giocatore

Il Napoli punta al futuro con decisione, accelerando sul mercato internazionale. Nelle ultime ore, si intensifica l'interesse per Milton Pereyra, giovane attaccante argentino del 2008 cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors, che avrebbe dato il suo assenso alla maglia azzurra. Un investimento strategico per rinforzare l’attacco della squadra partenopea.

Il Napoli guarda al futuro e accelera sul mercato internazionale. Nelle ultime ore si è intensificata la pista che porta a Milton Pereyra, attaccante argentino classe 2008 cresciuto nel settore giovanile del Boca Juniors. Il giovane talento avrebbe già espresso il proprio gradimento al trasferimento in azzurro, con la dirigenza partenopea pronta a chiudere l'operazione. Mercato Napoli e l'accordo con il Boca Juniors. Il Napoli ha mosso un'accelerata decisa per Milton Pereyra, considerato uno dei prospetti più interessanti del vivaio del Boca Juniors. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, l'intesa tra le parti è vicina, con il calciatore che ha formalmente dato il suo sì al trasferimento in azzurro.

