Calciomercato Milan dalla Spagna | accordo vicino per Vlahovic! La situazione

Il calciomercato invernale si avvicina e il Milan è alla ricerca di un attaccante di livello. Secondo fonti spagnole, un accordo con Dusan Vlahovic potrebbe essere vicino, offrendo ai rossoneri una valida alternativa in attacco. Ecco gli ultimi aggiornamenti sulla possibile trattativa e la situazione attorno all'attaccante serbo della Juventus.

Il calciomercato invernale si sta avvicinando, e al Milan di Massimiliano Allegri serve assolutamente una punta vera: in arrivo Vlahovic? Ecco qual è la situazione attorno all'attaccante serbo della Juventus.

