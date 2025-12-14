Calciomercato Milan attaccante nel mirino | C’è un osservato da tempo dallo staff rossonero
Il Milan si prepara a rinforzare il reparto offensivo, sondando il mercato alla ricerca di un attaccante di qualità. Secondo fonti vicine al club, uno dei nomi osservati con attenzione dallo staff rossonero sarebbe nel mirino dei rossoneri, pronti a valutare eventuali opportunità di mercato per rafforzare la rosa e puntare a obiettivi ambiziosi.
Calciomercato Milan, i rossoneri potrebbero essere alla ricerca di un nuovo attaccante per il futuro. Ecco la possibile indiscrezione su un nome importante. Pianetamilan.it
Calciomercato Milan, sgambetto alla Roma? Anche i rossoneri piombano su Zirkzee - Il calciomercato Milan entra nel vivo e, dopo la Roma, anche i rossoneri tornano in corsa per accaparrarsi uno degli attaccanti del momento: J ... sportpaper.it
Calciomercato Milan: il giovane attaccante del Bologna nel mirino dei rossoneri, può partire per 35 milioni - Tra gli obiettivi del Milan per l’attacco emerge anche un profilo giovane, tecnico, rapido e già decisivo in Serie A. notiziemilan.it
#Milan vale la pena cedere #LoftusCheek? Una decisione da prende non a cuor leggero #calciomercato #SempreMilan - facebook.com facebook
Esclusiva di #calciomercato. #Fratini: "Il #Milan per l'attacco si guarda intorno". Due nomi #SempreMilan x.com
Calciomercato Milan, nel mirino il gioiello del Valencia Javi Guerra