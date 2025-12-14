L'articolo analizza la situazione di Valentin Carboni nel contesto del calciomercato dell'Inter, con particolare attenzione alla possibilità di una nuova sistemazione per il talento argentino e alle riflessioni della società sul suo futuro, in seguito alla riduzione del minutaggio e alle valutazioni dei Genoa.

© Internews24.com - Calciomercato Inter, nuova sistemazione per Carboni? La società riflette sul futuro del talento argentino

Inter News 24 Calciomercato Inter, Valentin Carboni e il nodo del prestito al Genoa: dopo un avvio incoraggiante, lo spazio si è ridotto e i rossoblù valutano. Il futuro di Valentin Carboni torna al centro delle riflessioni in casa Inter. Il giovane trequartista argentino, classe 2005, è approdato al Genoa in prestito con grandi aspettative, ma la sua esperienza in rossoblù, dopo un avvio promettente, ha progressivamente perso slancio. Nelle ultime settimane, infatti, i minuti concessi in campo si sono ridotti in maniera sensibile, complicando il percorso di crescita di un giocatore che ha invece bisogno di continuità. Internews24.com

