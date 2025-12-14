Calciomercato Inter a Marassi occhi sul 2004 | interesse già per Gennaio?

L'attenzione del calciomercato dell'Inter si concentra sul talento del 2004, con sguardo già puntato alla finestra di gennaio. L'asse tra Genoa e Inter si conferma una delle più attive, alimentando aspettative di possibili sviluppi e trasferimenti futuri.

Calciomercato Inter. L’asse di mercato tra Genoa e Inter continua a rivelarsi particolarmente fertile e potrebbe regalare nuovi sviluppi anche nelle prossime finestre di trasferimento. Partendo da questo scenario, il Corriere dello Sport ha ipotizzato un nuovo possibile affare tra i due club, sottolineando come i rapporti consolidati negli ultimi anni possano favorire ulteriori operazioni. In questo contesto prende quota un nome che da tempo circola negli ambienti nerazzurri. Il quotidiano evidenzia come l’attenzione dell’ Inter si sia posata su Brooke Norton-Cuffy, esterno del Genoa seguito da tempo dagli osservatori nerazzurri. Ilnerazzurro.it

