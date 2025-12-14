Calcio | cade il Napolicrollo Fiorentina

Il calcio di oggi vede il Napoli fermarsi a Udine, dove la Fiorentina conquista una vittoria importante. Il gol decisivo di Ekkelenkamp al 73' ha determinato il risultato finale di 1-0, in un match caratterizzato da diverse occasioni annullate dal VAR e un colpo di testa di Piotrowski che ha colpito la traversa.

17.04 Il gol di Ekkelenkamp (gran destro a giro dal limite al 73') blocca il Napoli a Udine. I friulani si impongono 1-0 dopo due gol annullati dal controllo al Var e una traversa colpita da Piotrowski (decisiva la deviazione di Milinkovic-Savic). I partenopei si fanno pericolosi solo nel finale: occasione sciupata da Hojlund e palo esterno di Lucca Conte abbandona il primo posto. Altro tonfo della Fiorentina che cede 1-2 al Verona. Orban apre al 43'. Pari viola su autogol di Nunez, ma al 93' fa centro ancora Orban. Fiorentina horror, i numeri e la cabala assomigliano a una condanna alla B: nessuna squadra si è mai salvata senza aver vinto dopo 14 giornate - La netta sconfitta contro il Sassuolo ha lasciato la Fiorentina sola sul fondo della classifica, evidenziando le clamorose lacune

Calcio: Fiorentina e Juventus pareggiano 1-1 - In vantaggio la Juve con Kostic, un tiro da fuori a fine primo tempo, pari di Mandragora nella stessa ... ansa.it

? Il Sassari Calcio Latte Dolce cade contro il Cassino: decisiva la doppietta di D’Alessandris La prossima settimana i biancocelesti sfideranno, nel derby sardo, il Budoni Per la cronaca del match: https://tinyurl.com/acyxm7tw - facebook.com facebook