Nel match di Serie A tra Milan e Sassuolo, il risultato finale è di 2-2. I rossoneri, nonostante il pareggio, mantengono la vetta della classifica, mentre i neroverdi ottengono un punto importante grazie a una rete di Koné. La partita è stata ricca di emozioni, con azioni decisive e un equilibrio tra le squadre fino al fischio finale.

14.31 Milan in vetta, ma rallentato. Blitz dei neroverdi con Koné che scambia con Pinamonti e conclude in rete (13'). Il Milan prende campo e trova il bomber che non t'aspetti. Bartesaghi ribalta lo score con una doppietta: al 34' si inserisce perfettamente sul traversone di Loftus-Cheek; al 47' piazza un sinistro preciso su invito di Nkunku Maignan prodigioso su Thorsvedt, che aveva bruciato la difesa. E' un allarme. Al 77' altra grande combinazione chiusa dal pregevole destro di Laurienté. Che all'89' stampa il pallone sul palo. Servizitelevideo.rai.it Milan-Sassuolo 2-2: doppio Bartesaghi non basta, pareggia Laurienté - 5 campionati europei, Matteo Gabbia è quello con il minutaggio più alto (1260). sport.sky.it

Serie A, Milan-Sassuolo 2-2: non basta Bartesaghi, Laurienté frena i rossoneri - Il tecnico rossonero non riesce a sfatare il doppio tabu Sassuolo e neo- msn.com

