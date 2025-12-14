Calcio risultati serie A Oggi Milan e Napoli in campo

Nell'ultimo turno di Serie A, il Milan e il Napoli sono scesi in campo, mentre l'Atalanta ha conquistato una vittoria importante contro il Cagliari. La partita tra Atalanta e Cagliari si è conclusa con un 2-1, grazie alla doppietta di Scamacca, con il momentaneo pareggio di Gaetano. Ecco i risultati aggiornati della giornata.

Roma, 14 dic. (askanews) – L’Atalanta batte 2-1 il Cagliari grazie alla doppietta di Scamacca inframezzata dal momentaneo pareggio di Gaetano. La Dea passa all’11’ con una deviazione di tacco della punta azzurra e ha poi altre 3-4 palle gol. Nella ripresa crescono i sardi che al 75? pareggiano con Gaetano. Sei minuti dopo la doppietta di Scamacca. Infortunio per Djimsiti. Oggi la Quindicesima giornata. Questi i risultati e la classifica di serie A: Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1, domenica 14 dicembre ore 12.30 Milan-Sassuolo, ore 15 Fiorentina-Verona, Udinese-Napoli, ore 18 Genoa-Inter, ore 20. Ildenaro.it RISULTATI SERIE B, CLASSIFICA/ Il Cesena batte il Mantova! Diretta gol live score (oggi 13 dicembre 2025) - Risultati Serie B, classifica e diretta gol live score oggi, sabato 13 dicembre 2025, delle partite per la 16^ giornata che saranno in programma. ilsussidiario.net

Serie A, Atalanta-Cagliari 2-1 e Parma-Lazio 0-1. Il Torino batte la Cremonese 1-0. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A, Atalanta- tg24.sky.it

? U16 regionali / Risultati 14ª giornata Pareggi da applausi per Union Novara, Alpignano calcio e Viguzzolese Le big Baveno Stresa Settore Giovanile, Lascaris 1954 ASD e Chisola Calcio chiudono l'anno con i 3 punti. Successi impegnativi per Ca - facebook.com facebook

C'è un metodo infallibile per conoscere il risultato dell'Inter se non hai visto la partita: se si parla con entusiasmo di calcio, ha vinto; se si parla con indignazione di arbitri, ha perso. x.com

Parma-Lazio 0-1: gol e highlights | Serie A

Video Parma-Lazio 0-1: gol e highlights | Serie A Video Parma-Lazio 0-1: gol e highlights | Serie A