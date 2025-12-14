Calcio risultati serie A Il Milan a +1 sul Napoli

Ecco i risultati e la classifica aggiornati della Serie A dopo la quindicesima giornata, con il Milan in testa a +1 sul Napoli. La giornata si è conclusa con il pareggio tra Milan e Sassuolo, mentre si sono disputate diverse altre partite che influenzano la posizione in classifica delle squadre.

Roma, 14 dic. (askanews) – Questi i risultati e la classifica di serie A dopo Milan-Sassuolo 2-2: Quindicesima giornata: Lecce-Pisa 1-0, Torino-Cremonese 1-0, Parma-Lazio 0-1, Atalanta-Cagliari 2-1, Milan-Sassuolo 2-2, ore 15 Fiorentina-Verona, Udinese-Napoli, ore 18 Genoa-Inter, ore 20.45 Bologna-Juventus, lunedì 15 dicembre ore 20.45 Roma-Como. Classifica: Milan 32, Napoli 31, Inter 30, Roma 27, Bologna 25, Como 24, Juventus 23, Lazio 22, Sassuolo 21, Cremonese 20, Atalanta 19, Udinese 18, Torino 17, Lecce 16, Cagliari, Genoa, Parma 14, Pisa 10, Verona 9, Fiorentina 6 Sedicesima giornata: sabato 20 dicembre ore 18 Lazio-Cremonese, ore 20. Ildenaro.it Serie A, Milan-Sassuolo finisce 2-2. Adesso Udinese-Napoli 0-0. LIVE - 45, infine, il Bologna riceve al Dall’Ara la Juventus ... tg24.sky.it

Calcio, risultati serie A, Oggi Milan e Napoli in campo - 1 il Cagliari grazie alla doppietta di Scamacca inframezzata dal momentaneo pareggio di Gaetano. msn.com

? U19 nazionali / Risultati 15ª giornata Asti Calcio regina della prima fase, ma che fatica. Chisola Calcio sempre a un'incollatura. Vola il Saluzzo Calcio contro un'ottima Biellese 1902, bel colpo della NovaRomentin di un sontuoso Mattia Costa. ? Par - facebook.com facebook

C'è un metodo infallibile per conoscere il risultato dell'Inter se non hai visto la partita: se si parla con entusiasmo di calcio, ha vinto; se si parla con indignazione di arbitri, ha perso. x.com